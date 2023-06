Sekundenschlaf: Mann fährt an seinem Geburtstag gegen Baum

lSo stellt man sich seinen Geburtstag nun wirklich nicht vor: Ein VW-Fahrer ist am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr in Hohenstein-Ernstthal gegen einen Straßenbaum gekracht. Der Unfall ereignete sich auf der Nutzunger Straße. Passiert ist dem Fahrer dieses Unglück ausgerechnet an seinem 56. Geburtstag.