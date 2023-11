Sind Wochenmärkte ein Auslaufmodell?

Wenige Händler und wenige Kunden. Das ist bei Wochenmärkten der Region inzwischen eher die Regel, als die Ausnahme. Laut Marktgilde gibt es dafür mehrere Gründe.

Der Bummel über die Wochenmärkte der Region treibt Marktbesucher in letzter Zeit oft die Tränen ins Gesicht: Wo sich früher Stand an Stand reihte, sind Lücken entstanden. Inzwischen verlieren sich die wenigen Händler immer häufiger auf den großflächigen Marktplätzen. „Früher standen die Händler hier mal in vier Reihen. Das Einzige,...