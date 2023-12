Snookerclub Hohenstein-Ernstthal: Very British statt Kneipen-Feeling

Mit zwei Spieltischen und aktuell 13 Mitgliedern ist der Snookerclub Hohenstein-Ernstthal recht klein. Dennoch hat der Verein eigene Räume und ziemlich viel Spaß an seinem besonderen Sport.

Billard spielen. Wer hätte da nicht schnell ein unverrückbares Bild vor Augen: Halbseidene Gesellen, die in einer verrauchten Kaschemme herumlungern und dabei Haus und Hof verzocken. Die Älteren unter uns denken eventuell noch an den Film „Karambolage“ aus dem Jahr 1978, in dem der französische Komiker Louis de Funès mit wenigen Stößen...