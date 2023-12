Socken-Kalender feiert beim Weihnachtsmarkt Premiere

Fotos aus dem Oberlungwitzer Jubiläumsjahr, auf denen Socken eine wichtige Rolle spielen, gibt es nun als Kalender. Da aber selbst die Macher Zweifel an ihrer Idee hatten, enthält er auch „normale“ Motive.

In den vergangenen Tagen haben die Verantwortlichen einige Nerven gelassen. Denn der „Lungscher-Liebe-Kalender“ ließ dann doch recht lang auf sich warten. Nach Verzögerungen in der Druckerei kam er erst am Donnerstagvormittag an. Ursprünglich sollte der Verkaufsstart schon vor dem Nikolaustag erfolgen. Nun gibt es den Kalender im A3-Format...