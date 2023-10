Sommertemperaturen im Herbst: Gut für Erholungsgebiete, schlecht für die Landwirtschaft?

Der warme Herbst wird sich am Wochenende wohl endgültig verabschieden. Das Wetter soll in echtes Herbstwetter umschlagen. Doch haben sich alle über das zuletzt ungewöhnlich schöne Wetter gefreut?

Dass sich am Stausee Oberwald Stehpaddler, Schwimmer und Tretbootfahrer tummeln, ist normal. Doch dass es Besucher im Oktober noch zuhauf aufs und ins Wasser zieht, das ist eher ungewöhnlich. Die Bungalows am Stausee sind in den Ferien traditionell gut gebucht, doch durch Trockenheit und milde Temperaturen nutzen Spontanurlauber auch noch immer...