Sozialkaufhaus in Hohenstein-Ernstthal punktet mit großem Sortiment

Hinter der unscheinbaren Fassade der Möbelbörse in Hohenstein-Ernstthal verbirgt sich ein umfangreiches Angebot. Von der Küche bis zum Kinderwagen gibt es fast alles. Und das zum kleinen Preis.

Die Möbelbörse an der Breiten Straße in Hohenstein-Ernstthal macht von außen keinen wirklich einladenden Eindruck. Mit einem unaufdringlichen Schild wird auf das Angebot im Innern aufmerksam gemacht. Doch der Weg in das alte, unsanierte Gemäuer lohnt sich. Auf drei Etagen wird ein überraschend umfangreiches Angebot präsentiert. Es ist...