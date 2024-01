St. Egidien: Endlich grünes Licht für Bauvorhaben

Der Gemeinderat hat nach langer Verzögerung mehrere Aufträge vergeben. Wird der Hort noch rechtzeitig erweitert?

Darauf hatte man in St. Egidien lange gewartet: In der jüngsten Ratssitzung konnten endlich mehrere Bauaufträge für kommunale Projekte vergeben werden, die seit langem nicht vorankommen. Es geht um das Ortschaftshaus Kuhschnappel sowie um Hort- und Krippenanbauten an zwei Kinderwelt-Standorten. Für die Verzögerung macht St. Egidien die...