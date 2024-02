St. Egidien erhöht Elternbeitrag für die Kinderkrippe

Diese Erhöhung ist der Auftakt, weitere sollen demnächst folgen. Trotz der Steigerung liegt St. Egidien weit unter den Beiträgen in Lichtenstein.

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat von St. Egidien auch mit den Elternbeiträgen für die einzige Kindertageseinrichtung des Ortes befasst. Die „Kinderwelt“ befindet sich in kommunaler Trägerschaft und hat drei Standorte. In die Betriebskosten teilen sich laut sächsischer Vorschrift der Freistaat, die Kommune und die...