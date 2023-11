St. Egidien: Köpfe von Kinderdenkmal abgeschlagen

Auf 3000 Euro wird der Schaden von der Gemeinde geschätzt. Die hat Anzeige erstattet.

Am Mittwochnachmittag stellten Gemeindemitarbeiter in St Egidien schwere Schäden am Denkmal „Die lernenden Kinder“ in der Lindenstraße fest: Unbekannte hatten den beiden Figuren, die aus den 1950er-Jahren stammen, sowohl die Köpfe als auch die Hände samt Büchern abgehackt und diese vors Denkmal drapiert. Dies geschah nicht zum ersten Mal....