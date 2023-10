St. Egidien: Reh überlebt Zusammenstoß mit Auto nicht

Auf der B 173 in St. Egidien ist am Sonntagabend eine 23-Jährige mit ihrem VW mit dem Tier kollidiert, das plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen war.

Der Sprung auf die Bundesstraße hat für ein Reh am Sonntagabend in St. Egidien tödlich geendet. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte, war eine 23-jährige Frau am Sonntag gegen 19 Uhr mit ihrem VW auf der B 173 in Fahrtrichtung Lichtenstein unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn...