St. Egidien: Vandalismus vorm Pennymarkt

Der oder die Täter fanden sich wohl ganz besonders witzig: In der Nacht zum Donnerstag wurde vor dem Pennymarkt am Schwarzen Weg in St. Egidien eine Art Barrikade errichtet. Dazu wurden eine Reihe Einkaufswagen quer über die Fahrbahn geschoben, davor aus dem Gehweg nebenan gerissene Pflastersteine zu kleinen Pyramiden aufgeschichtet. Davor noch...