Straßenfasching lockt am Samstag das närrische Volk nach Langenchursdorf

Wie schon im vergangenen Jahr (Foto) setzt sich der Umzug des Straßenfaschings Langenchursdorf am Samstag 14.14 Uhr in Bewegung. In mindestens 15 Bildern werden aktuelle Probleme auf die Schippe genommen. Thematisiert wird dabei auch wieder die große Straßenbaumaßnahme an der Wolfschlucht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv