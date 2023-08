Strohballen brennt am Montagabend in Oberlungwitz: 40 Feuerwehrleute rücken zum Einsatz aus

Die Helfer haben ein Übergreifen der Flammen auf das Feld verhindern können. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Brand eines Strohballens hat am Montagabend für einen Einsatz der Feuerwehren aus Oberlungwitz und Gersdorf gesorgt. Sie wurden 22.24 Uhr mit dem Stichwort „Feldbrand“ an der Nutzung in Oberlungwitz alarmiert. „Dort hat ein Strohballen gebrannt. Wir konnten verhindern, dass die Flammen auf das gesamte Feld übergreifen“, sagt...