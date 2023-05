Theaterstück in Hohenstein-Ernstthal soll sexuelle Bildung von knapp 300 Schülern fördern

Das Landratsamt Zwickau lädt am 7. Juni 290 Schüler aus Hohenstein-Ernstthal, Oberlungwitz, Lichtenstein und Zwickau unterschiedlicher Schulformen zum Theaterstück "LiebeLove and the Sexperts" ins Schützenhaus in Hohenstein-Ernstthal, mit dem die sexuelle Bildung und die Prävention von HIV-Infektionen forciert werden soll. Laut Landkreissprecherin...