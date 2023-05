Trödelmarkt in Wüstenbrand kommt beim Festauftakt gut an

Mit viel Musik, einem Garagen- und Hoftrödelmarkt, der großen Ausstellung zur Historie und reichlich Geselligkeit ist in Wüstenbrand die Festwoche zum 875-jährigen Bestehen eingeläutet worden. Dabei trotzen die Wüstenbrander am Sonnabend sogar erfolgreich dem eher mäßigen Wetter am Vormittag. Denn der Trödelmarkt lief trotzdem gut, unter anderem...