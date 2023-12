Trotz Problemen im Vorfeld: Weihnachtsmarkt-Premiere am Schlossberg in Lichtenstein gelingt

Am Samstag drängten sich Besuchermassen in der Lichtensteiner Altstadt. Beim ersten Weihnachtsmarkt zeigte sich, wie viel Potential der Veranstaltungsort hat.

Der erste Weihnachtsmarkt zwischen Tuch- und Topfmarkt in der Lichtensteiner Altstadt am Fuße des Schlosses sorgte am Samstag für viel Zulauf. Die Gäste genossen das Flair zwischen den historischen Gebäuden oder lauschten am Abend dem Konzert von Sängerin Jolina Bauer und Dennis Karatas am Akkordeon oder Keyboard. Etwas mehr Programm...