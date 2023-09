Ukrainische Speisen zum Freundschaftspicknick

Seit Frühjahr sammeln Flüchtlinge Schmerzmittel, Verbandskästen und Rollstühle für die Soldaten in der Heimat und die Opfer des Kachowka-Staudamms. Jetzt wollen sie sich für die Hilfe bedanken.

Ein Freundschaftspicknick mit besonderen Gaumenfreuden gibt es am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Hohenstein-Ernstthal. Ein halbes Dutzend vor dem Krieg in der Ukraine geflohene Menschen bieten bei einem Büfett Speisen aus ihrer Heimat an. Organisiert wird das innerhalb der interkulturellen Woche, die in diesem Jahr...