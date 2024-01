Unbekannte knacken zwei Garagen in Hohenstein-Ernstthal und Waldenburg

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen Kabel und Werkzeug mitgehen lassen.

Hohenstein-E./Waldenburg.

Bei zwei Garageneinbrüchen in Hohenstein-Ernstthal und Waldenburg sind in den vergangenen Tagen von Unbekannten Sachen im Wert von rund 2200 Euro gestohlen worden. Laut Polizei stahlen Unbekannte zwischen Mittwochfrüh und Donnerstagfrüh aus einer Garage an der Gartenstraße in Hohenstein-Ernstthal mehrere Kupferkabel sowie eine Flasche Alkohol. Geschätzter Wert: insgesamt rund 700 Euro. In Waldenburg ließen unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag aus einer Garage am Parkweg ein Distanzmessgerät der Marke Hilti, einen Akkustaubsauger und einen Akku der Marke Bosch sowie weiteres Werkzeug im Gesamtwert von rund 1500 Euro mitgehen. Die Polizei sucht jeweils Zeugen. (kru) Zeugentelefon 03763 640