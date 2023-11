Unfall in Oberlungwitz: 80-Jähriger wird schwer verletzt

Hofer Straße am Freitag für drei Stunden gesperrt

Ein 80-jähriger Mann ist am Freitagmittag auf der Hofer Straße in Oberlungwitz auf die Fahrbahn geraten und von einem PKW erfasst worden. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte, war der Mann zu Fuß unterwegs. Einer 62-jährigen Fahrerin...