Unfallflucht nach Parkrempler in Oberlungwitz

Auf dem Parkplatz an der Stollberger Straße wurde am Dienstagnachmittag ein schwarzer Ford Focus beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Parkremplers in Oberlungwitz, dessen Verursacher sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne wenigstens seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Wie am Mittwoch mitgeteilte wurde, hatte ein Autofahrer seinen schwarzen Ford Focus am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der...