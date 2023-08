Unvergessliches Erlebnis in Lichtenstein: „Miniwelt bei Nacht“ in wechselndem Spiel von Licht und Schatten

Die Miniwelt in Lichtenstein öffnet am 12. August von 9 bis 23 Uhr. Bei einem unterhaltsamen Programm kann „die Welt am Tag und in der Nacht“ erlebt werden.

Die Miniwelt Lichtenstein lädt am 12. August zur „Miniwelt bei Nacht" ein. Das teilte Claudia Schmidt von der Miniwelt mit. Von 19 bis 23 Uhr können die Besucher Modelle weltbekannter Monumente in einem inszenierten Wechselspiel von Licht und Schatten erleben. Einige ausgewählte Bauwerke werden in fantastischen Farben erstrahlen, von...