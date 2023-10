Viel Licht, Musik und Feuer zum Jubiläumsendspurt in Oberlungwitz

Bei grauem Wetter wird das feierfreudige Oberlungwitz bunt. Doch beim Lungscher Lichter- und Laternenfest gibt es bis Dienstag noch viel mehr als nur effektvolle Hingucker im Stadtgebiet.

Die Vorbereitungen für einen weiteren Höhepunkt im Veranstaltungskalender zum 750. Jubiläum der Ersterwähnung von Oberlungwitz liefen in den vergangenen Tagen bei eher mäßigem Wetter und so geheim wie möglich. Denn die visuellen Hingucker an und in Oberlungwitzer Gebäuden sollen erst ab dem frühen Samstagabend zu bewundern sein. Doch das...