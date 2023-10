Vier neue Buswartehäuschen für Callenberg

Die Gemeinde Callenberg will noch in diesem Jahr vier Buswartehäuschen erneuern. Ein besonders marodes Wartehäuschen wird es aber weiterhin geben.

Noch in diesem Jahr will die Gemeinde Callenberg vier Buswartehäuschen erneuern. Konkret sind das die Häuschen Am Sägewerk in Langenchursdorf, an der B 180/Einmündung Grumbach, an der Turnhalle sowie an den Ersatzneubauten Altenburger Straße in Callenberg. Es liegen zwei Angebote für eine Holzkonstruktion mit Dacheindeckung vor. Der Zuschlag...