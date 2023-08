„Voice of Art“: Bands und Fans lassen es in Lichtenstein krachen

Während auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal, wo das Festival „Voice of Art“ insgesamt 23 Mal stattfand, das Bergfest gefeiert wurde, ließen es die Musikfans am Freitag und Samstag im „Riot“ in Lichtenstein krachen. Insgesamt elf Bands spielten hier, rund 200 Besucher kamen. „Ein paar mehr Leute hätten es heute sein können“,...