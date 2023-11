Von der Küchenhilfe zur Schlosserin: Hohenstein-Ernstthalerin feiert ihren 102. Geburtstag

Bis 2019 hat Hildegard Planert in der eigenen Wohnung gelebt. Dann ist sie in die PKP Seniorenbetreuung auf die Südstraße gezogen. Dort hat sie am Dienstag ihren 102. Geburtstag gefeiert.

Am Dienstag hat Hildegard Planert ihren 102. Geburtstag gefeiert. Wenige Wochen vorher gab es für die betagte Frau noch einmal eine ziemliche Aufregung, denn sie musste umziehen: „Es war richtig schlimm, wie mich die Wespen und Bienen geplagt haben." Just in den Büschen vor ihrem Fenster in der PKP Seniorenbetreuung hatten sich die Insekten...