Von der Stallruine in Oberlungwitz bleibt nur ein Fledermauskeller

Artenschutz statt Schweinestall heißt es jetzt am Rand von Oberlungwitz. Eine alte Ruine ist dank eines erfolgreichen Gemeinschaftsprojektes verschwunden und macht Platz für die Natur.

Der Turm aus Betonringen, der auf einer neu entstanden Grünfläche am südlichen Ortsrand von Oberlungwitz steht, mutet zwar für Laien seltsam an, doch er hat einen Zweck. Fledermäuse können ihn als Einflug in einen Keller nutzen, der beim Abriss des ehemaligen Schweinestalles erhalten geblieben ist. Laut Artenschutzexperte Marko Eigner, der...