Von Lichtenstein bis Gersdorf: Harsche Kritik an geplantem Radweg-Projekt an B 173

Erstmals wurde das Vorhaben jetzt der Öffentlichkeit präsentiert. Doch diese zeigt sich wenig begeistert.

Er soll 6,2 Kilometer lang sein, von der Ampelkreuzung am Gewerbegebiet Am Auersberg bis zum Ortseingang Gersdorf (Einkaufszentrum) führen und voraussichtlich zwei bis drei Millionen Euro kosten: Am Donnerstagabend sind im Lichtensteiner Kulturpalais erstmals die Pläne für einen Geh- und Radweg entlang der B 173 der Öffentlichkeit vorgestellt...