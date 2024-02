Vortrag über Indien-Reise im Beratungszentrum „Halt“ in Hohenstein-Ernstthal

Ein Senior hat 2019 mit drei Freunden Indien bereist. Im Vortrag stellt er Land, Leute und Kultur vor.

Ein Vortrag über Indien ist am Dienstag, dem 20. Februar um 18 Uhr in den Räumen des Beratungszentrums „Halt“ in Limbach-Oberfrohna zu erleben. Der 75-jährige Gerhard Meyer aus Wüstenbrand erzählt von beeindruckenden Indien-Abenteuern, aber auch von Momenten des Elends. Meyer hatte sich 2019 mit drei reiselustigen Freunden zusammengetan...