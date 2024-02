Wahlhelfer: So hoch ist das „Erfrischungsgeld“

Wer Geld verdienen will, ist im Wahllokal sowieso falsch. Doch ein paar Euro gibt es schon - und überraschenderweise in einem kleinen Ort mehr als in den beiden Städten des Altkreises.

Ende Januar sah es noch absolut mies aus in Sachen Wahlhelfer in Lichtenstein: Gerade einmal fünf Freiwillige hatten sich für den Einsatz zur Kommunal- und Europawahl am 9. Juni gemeldet. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt - 32 Menschen haben sich für dieses Ehrenamt bereit erklärt. Das bedeutet auch, dass mindestens noch 28 Personen... Ende Januar sah es noch absolut mies aus in Sachen Wahlhelfer in Lichtenstein: Gerade einmal fünf Freiwillige hatten sich für den Einsatz zur Kommunal- und Europawahl am 9. Juni gemeldet. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt - 32 Menschen haben sich für dieses Ehrenamt bereit erklärt. Das bedeutet auch, dass mindestens noch 28 Personen...