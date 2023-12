Weihnachtsmarkt mit Fass-Sauna und Badezuber in Hohenstein-Ernstthal

Der Ernstthaler Weihnachtsmarkt erlebt in diesem Jahr seine fünfte Auflage. Zum ersten Mal wird an zwei Tagen gefeiert. Auch das Angebot für die Besucher ist wieder größer geworden.

Am Freitag und Samstag feiert die Feuerwehr an der Turnerstraße ihren fünften Ernstthaler Weihnachtsmarkt. In Wüstenbrand wird am Sonntag an der Diesterweg-Grundschule gefeiert. Mit Roster, Glühwein und gebrannten Mandeln allein allerdings sind Weihnachtsmarktbesucher nicht mehr glücklich zu machen. Und so sind die Angebote auf den großen...