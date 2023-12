Weihnachtsmusical in der Marienkirche Gersdorf

40 Schüler der Evangelischen Oberschule sind am Freitag mit einem Weihnachtsmusical in der Marienkirche zu erleben.

Die Aufführung von Musicals durch die Evangelische Oberschule in Gersdorf ist seit einigen Jahren Tradition. Auch in diesem Jahr sind die Schüler in der Marienkirche Gersdorf zu erleben. Geboten wird das etwa einstündige Weihnachtsmusical „Es lohnt sich“. Am Stück wirken etwa 40 Schüler der fünften bis neunten Klasse mit. Beteiligt sind...