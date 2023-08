Wüstenbrand: Nach dem Großbrand gab es viel Arbeit, aber auch Hilfsbereitschaft

Nach drei Wochen intensiver Arbeit sind die meisten Spuren des Großbrandes auf dem Hof am Lindenhofweg in Wüstenbrand beseitigt. Für die Betroffenen bedeutet das, dass sie nun erst einmal etwas durchatmen können. „Da wird einem erst so richtig bewusst, was da passiert ist“, sagt Helmut Richter, einer der Hofbewohner. Doch genau wie...