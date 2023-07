Wüstenbrand: Zwölf verletzte Personen nach Scheunenbrand

Bei einem Großbrand am Lindenhofweg in Wüstenbrand sind am Freitagnachmittag zwei Gebäude zerstört worden. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt und mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ausgebrochen war das Feuer kurz vor 13.30 Uhr in einer Scheune. Die Feuerwehr rückte mit 101 Kameraden aus sieben Wehren und 23 Fahrzeugen...