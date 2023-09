Zwei teure E-Bikes weg: Polizei meldet Diebstähle aus Lichtenstein und Crimmitschau

In beiden Fällen wurden die Räder aus dem Keller entwendet. Der Wert der E-Bikes wird mit insgesamt 8000 Euro angegeben. Experten geben Tipps zum Schutz vor Diebstählen.

Ein E-Bike haben Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Ecke von Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße/Mittelweg in Lichtenstein entwendet. Der Diebstahl wurde am Freitag festgestellt. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 1. und 8. September. Dabei verschwand ein schwarzes E-Bike der Marke Bulls (Modell Copperhead Evo 2.29). Der Wert wird auf...