83-Jähriger steuert Auto in Werdau gegen Hauswand

Bei einem Unfall ist der Unfallverursacher leicht verletzt worden. Er hatte offenbar Gas und Bremse verwechselt.

Steinpleis.

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Steinpleis seinen Wagen mit hohem Tempo gegen eine Hauswand gesteuert. Laut Polizei geschah der Unfall an der Kreuzung Ruppertsgrüner/Freistraße. Beim Abbremsen verwechselte der 83-jährige VW-Fahrer offenbar Gas und Bremse und „schoss über die Kreuzung“, so die Polizei. Dabei touchierte er einen vorbeifahrenden Renault, durchbrach an einem gegenüberliegenden Grundstück den Zaun und kam an der Hauswand zum Stehen. Der 83-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug, Zaun und Wand beläuft sich auf insgesamt 8000 Euro. (kru)