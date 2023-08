Abc-Schütze Finn aus Werdau freut sich am meisten auf Sport

Übungshefte für die erste Klasse, einen Monstertruck, Anhänger für den Rucksack und natürlich jede Menge Süßigkeiten – all das wird Finn am Samstag in seiner Zuckertüte finden. Die spitze Tüte mit dem Rennauto-Motiv füllt Mutter Elisabeth Munzert selbst „Ich finde diese überladenen riesigen Zuckertüten einfach nicht schön. Und da...