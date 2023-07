Abitur: Die beiden besten kommen aus Werdau und Crimmitschau

Johanna Knorr und Jette Pippig haben die Gymnasien in Werdau und Crimmitschau mit dem bestmöglichen Abschluss verlassen. Was treibt die ehrgeizigen, aber auch bescheidenen jungen Frauen an?

Würden andere ihr Motorrad-Lady hinterrufen, hätte sie damit kein Problem. „Das ist nun einmal eine meiner größten Leidenschaften. Ich bin gern schnell unterwegs“, sagt Johanna Knorr, die stolze Besitzerin einer Kawasaki Z 125 ist. Und dennoch mag sie auch Bücher sowie die Ruhe und Beschaulichkeit des Landlebens. Das eine würde das... Würden andere ihr Motorrad-Lady hinterrufen, hätte sie damit kein Problem. „Das ist nun einmal eine meiner größten Leidenschaften. Ich bin gern schnell unterwegs“, sagt Johanna Knorr, die stolze Besitzerin einer Kawasaki Z 125 ist. Und dennoch mag sie auch Bücher sowie die Ruhe und Beschaulichkeit des Landlebens. Das eine würde das...