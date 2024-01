Adventszeit klingt mit Lichterfest in Werdau aus

Eine entspannte und gemütliche Veranstaltung beendet mittlerweile gewohnheitsmäßig die Lichterzeit in Werdau.

Das Ende der Weihnachtszeit feiert man in Werdau traditionell auf dem Markt. Pünktlich um 19 Uhr wurde am Samstag dort das Licht des Weihnachtsbaums abgeschaltet. Er wird, genau wie der Adventskranz am Brunnen, in den nächsten Tagen zurückgebaut.