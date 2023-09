Ältere Frau rammt in Crimmitschau mehrere Autos

Eine 80-Jährige richtet bei einer nächtlichen Irrfahrt einen erheblichen Schaden an. Das hat für sie sofort Folgen.

Eine ältere Dame hat in der Nacht zum Montag in Crimmitschau mit ihrem Auto mehrere andere Wagen gerammt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 80-Jährige gegen 1.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Karlstraße unterwegs. Dort stieß sie gegen einen geparkten Hyundai, rollte zurück und rammte einen Opel. Anschließend fuhr sie weiter und...