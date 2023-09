Alarm in Werdau entpuppt sich als groß angelegte Übung

Die Feuerwehren aus den Ortsteilen und das Rote Kreuz probten den Ernstfall in einem Industrieunternehmen in Leubnitz.

Die Sirenen schrillten am Montagabend in Werdau und den Ortsteilen. Gemeldet war ein Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Unternehmen in Leubnitz, bei dem mehrere Mitarbeiter verletzt wurden.