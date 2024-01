Ampelregelung auf der B 175 in Werdau sorgt für Stau

Eine private Baumaßnahme erfordert eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße - voraussichtlich bis 2. Februar.

Viel Geduld mussten am Montag vor allen in den Spitzenzeiten Kraftfahrer aufbringen, die auf der B 175 in der Werdauer Sorge in beide Richtung unterwegs waren. An der früheren Bäckerei gegenüber des neuen Nettomarkt-Baus regelt ab sofort eine Baustellenampel den Verkehr. In den Frühstunden staute sich der am Montag zeitweise bis hinauf zum...