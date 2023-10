Ausstellung „Insekten in Gefahr“ in Neukirchen/Pleiße

Der Landschaftspflegeverband Westsachsen hat die Wanderausstellung des BUND in den Landkreis Zwickau geholt. Eröffnet wird sie am 23. Oktober im Hotel „Schloss Schweinsburg“.

Die Wanderausstellung „Insekten in Gefahr“ des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Sachsen kommt in die Region. Der der Landschaftspflegeverband (LPV) Westsachsen präsentiert sie in der Zeit vom 23. Oktober bis 3. Januar im Hotel „Schloss Schweinsburg“ in Neukirchen/Pleiße.