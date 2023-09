Bahnbrücke ist fertig: Warum bleiben Bauleute trotzdem in Neukirchen

Seit März haben Bauleute die marode Brücke durch einen Neubau ersetzt. Daher musste die Hauptstraße in Neukirchen und somit die wichtige Verbindung nach Crimmitschau und Zwickau dichtgemacht werden.

Damit hatte Nadja Seupel überhaupt nicht gerechnet. Zu dem kleinen Straßenfest an der neu gebauten Bahnbrücke, die über die Hauptstraße in Neukirchen führt, waren am späten Dienstagnachmittag mehr als 150 Anwohner gekommen. „Damit bedanken wir uns bei den Anliegern vor allem für das Durchhaltevermögen“, sagt Seupel, die bei der...