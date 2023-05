Beim Problem mit Taubenkadavern an der Marienkirche Werdau ist eine Lösung in Sicht

Seit 60 Jahren führt Wolfgang Dietrich seine Werkstatt im Haus der Familie An den Teichen. Zum Jahresende will der 82-jährige Meister seinen Beruf aufgeben. Bis dahin stapeln sich noch die Aufträge, unter anderem für die Ringer- Übungspuppen, die er seit Jahrzehnten in Handarbeit anfertigt. Der Werdauer engagiert sich auch im Heimatverein und in der Kirchgemeinde.