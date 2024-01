Besonderer Abend im Theater Crimmitschau: Schauspieler mit Hommage auf Rio Reiser

Bekannte Fernseh-Darsteller und Musiker widmen dem „Enfant terrible“ der deutschen Musiklandschaft einen ganzen Abend. Tagebucheinträge geben intime Einblicke.

Hochkarätig besetzt ist der Abend, mit dem das Theater Crimmitschau in ein abwechslungsreiches Veranstaltungsjahr startet. Für die musikalische Lesung „Irrlichter - Rio Reiser-Seine Lieder“ zeigen am 10. Februar Schauspieler ihr Können als Musiker. Schauspielerin Dana Golombek ist unter anderem bekannt durch eine Hauptrolle in der Serie...