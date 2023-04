Bierdusche für Schiedsrichter: Warum es beim Eishockey nicht sofort einen Spielabbruch gibt

Die Verhandlungen zur Stadionmiete befinden sich in einer Sackgasse. Ein neuer Entwurf soll in Kürze an Geschäftsführer Jörg Buschmann gehen und am 20. April im Stadtrat beraten werden. Viel Zeit bleibt nicht. Deshalb machen die Eispiraten-Bosse nun öffentlich auf die Situation aufmerksam. Wie reagieren die Verantwortlichen im Rathaus?