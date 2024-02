Blaulichttag bei den Eispiraten Crimmitschau: Warum sich ein Notfallsanitäter über Feuerwehrleute ärgert

Besucher, die im Kunsteisstadion auf den Treppen stehen, versperren Flucht- und Rettungswege. Darauf hat Daniel Stiebritz aufmerksam gemacht. Nicht von allen Kollegen gab es Verständnis.

Daniel Stiebritz hat sich den Mund fusselig geredet. Der Notfallsanitäter war am Sonntag im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau im Dauereinsatz. Er sprach während der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Starbulls Rosenheim Besucher an, die im Bereich der Treppenaufgänge standen. „Und damit unsere Rettungswege...