Braunkohlebergbau wird im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain beleuchtet

Eine relativ unbekannte Episode in einem kleinen Ort an der sächsisch-thüringischen Grenze wird von einem kundigen Experten zum Thema gemacht.

Blankenhain.

Um ein relativ unbekanntes Kapitel der sächsischen Bergbaugeschichte geht es am Sonntag ab 14 Uhr bei einem Vortrag im museumspädagogischen Zentrum des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss Blankenhain. Joachim Krause aus Schönberg referiert zum „weithin unbekannten Braunkohlenbergbau in Tettau, an der Grenze zwischen Sachsen und Thüringen zwischen 1854 und 1957“. Brause berichtet über den Bergbau, der zuerst durch bäuerliche Hofstellen im Nebenerwerb betrieben wurde. Der bergbauliche Vortrieb drang bis 25 Meter unter Tage vor und wurde von bis zu 41 Beschäftigten bewerkstelligt. Das Ergebnis war eine luftgetrocknete Mischung aus Braunkohle und Torferde. Der normale Museumseintritt ist für die Veranstaltung zu entrichten. (kru)