Brückenfest mit Abkühlung: Dorfclub Langenhessen lädt zum Pleiße-Lauf

An der Zementbrücke bei Leithold‘s in Langenhessen wird am Sonntag Brückenfest gefeiert. Beginn ist um 11 Uhr. Der Startschuss für den Langenhessener Pleiße-Lauf fällt um 14 Uhr. Start ist wie immer an der Pleißenbrücke zwischen Sonnenhang und Kirche, Ziel ist die Zementbrücke. André Riemer, Chef des Dorfclubs Langenhessen, empfiehlt...