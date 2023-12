Brückenprojekt Neukirchen: Leben auf der Baustelle hat für Familie Kretzschmar nach neun Monaten ein Ende

Rund sieben Millionen Euro hat das Projekt der Deutschen Bahn gekostet, bei dem Brücke und Hauptstraße erneuert worden sind. Und die Neukirchener haben sogar noch etwas obendrauf bekommen.

Fast neun Monate haben Conny und Peter Kretzschmar auf einer Baustelle gelebt. Das Ehepaar wohnt in einem Vierseithof unmittelbar an der Kreuzung Hauptstraße/Falkestraße in Neukirchen. Dort wurde am Freitag die neu gebaute Brücke der Deutschen Bahn und die Straße selbst wieder freigegeben. „Wir sind froh, dass es vorbei ist. Aber die...